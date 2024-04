WHO: 73 månedlige angreb på sundhedsvæsen i Gaza

Angreb på Gazastribens sundhedsvæsen er på månedsbasis hyppigere end angreb på sundhedsvæsenet i andre dele af verden, hvor der er nyere væbnede konflikter.

Det skriver Red Barnet i en pressemeddelelse på baggrund af tal fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

I løbet af de seks måneder, der er gået siden 7. oktober, er sundhedsfaciliteter og sundhedspersonale i Gazastriben blevet angrebet mindst 435 gange.

Det svarer til 73 angreb om måneden.

Anne Margrethe Rasmussen, som er chef for Red Barnets arbejde i Mellemøsten og Østeuropa, kalder det "helt uacceptabelt".

- Ligegyldigt hvad årsagen er til det, betyder det, at børn ikke har mulighed for at få den lægehjælp, som de har ret til. Det er fuldstændig uacceptabelt, og det bliver vi nødt til at få ændret, siger hun.

I sine opgørelser over angreb på sundhedsvæsenet i Gazastriben inkluderer WHO blandt andet fysiske angreb mod sundhedspersonale- eller faciliteter.

Også intimidering af patienter og personale samt hindringer af levering af sundhedsydelser eller brugen af faciliteter betegnes som angreb.

Antallet af angreb på Gazastribens sundhedsvæsen er ifølge WHO højere end angreb mod sundhedsvæsenet i eksempelvis Ukraine og Den Demokratiske Republik Congo.

Red Barnets medarbejdere i Gazastriben har ifølge Anne Margrethe Rasmussen været nødt til at gennemføre operationer, uden at de har det tilstrækkelige udstyr.

- Børn bliver opereret, uden at de bliver bedøvet i ordentligt omfang. Udover de fysiske mén risikerer de også at få psykiske mén af den oplevelse.

Anne Margrethe Rasmussen siger, at angrebene også har konsekvenser for eksempelvis kronisk syge børn, da de ikke kan få hjælp, fordi Gazastribens sundhedssystem er kollapset.

