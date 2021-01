WHO: 95 procent af vaccinerne fordeler sig på ti lande

Verdens lande har ikke råd til at lade hinanden i stikken, når det gælder vacciner, mener WHO.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er 95 procent af de vaccinedoser, der er givet over hele verden, begrænset til ti lande.

Det siger WHO's regionale direktør for Europa, Hans Kluge, på et online pressemøde torsdag.

De lande, som vaccinerne primært fordeler sig på, er USA, Kina, Storbritannien, Israel, De Forenede Arabiske Emirater, Italien, Rusland, Tyskland, Spanien og Canada.

Hans Kluge opfordrer til en mere retfærdig fordeling af vaccinerne mod coronavirusset.

- Helt overordnet har vi ikke råd til at lade nogen lande eller samfund i stikken, siger han.

Kluge siger videre, at WHO arbejder på at få vaccinen ud til alle lande, men "det har brug for, at alle lande, der er i stand til bidrage og støtte en fair fordeling af vaccinerne, skal gøre det".

Ifølge statistikhjemmesiden Our World in Data er over 32 millioner vaccinedoser blevet givet indtil videre.

I WHO's europæiske region, der består af 53 lande og inkluderer Rusland og flere lande i Centralasien, har 31 lande igangsat vaccineprogrammer.

Hans Kluge udtrykker samtidig bekymring for, at smitten stiger i flere lande på grund af nye smitsomme varianter af coronavirusset, herunder den britiske og sydafrikanske variant.

- Vi er bekymrede af to grunde. Dels fordi varianterne er mere smitsomme, og dels fordi vi endnu ikke ved med sikkerhed, hvilken betydning varianterne har for vaccinerne, siger Kluge.

Han understreger imidlertid også, at der stadig er gode grunde til at bevare optimismen.

- 2021 bliver endnu et år med coronavirus, men det bliver et mere forudsigeligt år, og situationen bliver lettere at kontrollere, siger Hans Kluge.

Siden pandemiens begyndelse er 93 millioner smittetilfælde blevet opdaget på verdensplan, mens 1,99 millioner coronapatienter har mistet livet.

