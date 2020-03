WHO advarer: Mangel på værnemidler er en akut trussel

Lande opfordres til at skrue op for produktionen af værnemidler for at begrænse smitte med coronavirus.

Mangel på beskyttelsesudstyr såsom mundbind er en akut trussel mod indsatsen for at redde liv under coronaudbruddet.

Sådan lyder det fra chefen for Verdenssundhedsorganisationen, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, på en pressekonference fredag.

- En vedvarende mangel på personlige værnemidler er nu en af de mest presserende trusler mod vores fælles indsats for at redde liv, siger han.

Chefen for WHO fortæller, at organisationen har sendt næsten to millioner værnemidler af forskellig art til 74 lande.

Den samme mængde er på vej til yderligere 60 lande.

- Dette problem kan kun løses ved international samarbejde og solidaritet, lyder det fra Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO har opfordret G20-landene til at udnytte deres industrier til at at producere det udstyr, der er nødvendig for at begrænse smitten med coronavirus.

G20 omfatter verdens førende industrilande og økonomier.

/ritzau/AFP