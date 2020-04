WHO advarer mod at give kurerede coronapatienter fripas

Der er ikke bevis for, at folk med antistoffer mod coronavirus ikke kan blive smittet igen, understreger WHO.

Det er ikke nogen god idé at slippe kurerede coronapatienter løs i samfund, der ellers er under nedlukning.

Det siger Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i en pressemeddelelse.

Udmeldingen kommer, efter at en række lande har luftet idéen om at indføre "immunitetspas" eller "risikofri certifikater".

Formålet med dem skulle være at give personer, der har udviklet antistoffer mod coronavirus, særlige muligheder under en nedlukning. Det kunne blandt andet blive tilladt for dem at rejse eller vende tilbage til deres job.

Men det fraråder WHO.

- Der er på nuværende tidspunkt ikke noget bevis for, at folk, der er kommet sig over Covid-19 og har antistoffer, er beskyttet mod en ny infektion.

- På nuværende tidspunkt under pandemien er der ikke nok beviser for antistoffernes effektivitet til at garantere sikkerheden ved et "immunitetspas" eller et "risikofri certifikat", understreger WHO.

/ritzau/