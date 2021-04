WHO advarer om kritisk tilstand i coronaramt Brasilien

Marts blev den hidtil dødeligste måned i Brasilien, siden coronapandemien begyndte for over et år siden.

Brasilien befinder sig i en "meget vanskelig situation", og flere af landets delstater er under alvorligt pres på grund af coronapandemien.

Det siger epidemiolog Maria van Kerkhove fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) ved en briefing torsdag.

På mange intensivafdelinger på de brasilianske hospitaler er over 90 procent af sengepladserne fyldt op, tilføjer hun.

- Det er absolut en meget alvorlig situation i Brasilien lige nu, hvor vi har et antal delstater i kritisk tilstand, siger hun ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En mere smitsom variant af coronavirusset har bredt sig i Brasilien, og landet er blevet et epicentrum for pandemien.

I marts har Brasilien registreret over 66.000 dødsfald blandt personer smittet med coronavirus.

Det er over dobbelt så mange coronadødsfald som i juli 2020, der var den hidtil dødeligste.

Smitten er steget konstant i de seneste fire måneder. I marts kunne 18 af landets 27 delstater melde om nye dystre rekorder for antallet af døde i løbet af en måned.

Det skriver det brasilianske medie Globo ifølge nyhedsbureauet TT.

Landets præsident, Jair Bolsonaro, har ifølge den nu tidligere forsvarsminister truet med at sætte militæret ind i de delstater, der indfører strengere restriktioner, end han selv mener, at der skal indføres.

I en tale onsdag gik Bolsonaro i rette med sin nye sundhedsminister, der opfordrede folk til at holde afstand til hinanden.

- Vi kommer ikke til at løse dette problem ved at blive hjemme, sagde Bolsonaro.

Eksperter frygter, at dødstallet i Brasilien endnu ikke har toppet.

Coronavaccinen fra Johnson Johnson, der er blevet nødgodkendt til brug i Brasilien, bliver ikke leveret før til august.

Og mens Danmark og resten af den nordlige halvkugle er på vej mod sommervejr og dermed et håb om mindre smittespredning, er Brasilien på vej ind i vinteren.

Det betyder, at Brasilien befinder sig i en "perfekt storm", siger Miguel Nicolelis, der er forsker og tidligere smitteværnskoordinator for det nordøstlige Brasilien.

- Aldrig i Brasiliens historie har en eneste hændelse ført til så megen død, siger han.

/ritzau/TT