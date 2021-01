WHO anbefaler maks 28 dage mellem doser af coronavaccine

I visse tilfælde kan det godt forsvares at udsætte andet vaccinestik, vurderer Verdenssundhedsorganisationen.

Skal man vaccineres mod covid-19 med vaccinen fra Pfizer og BioNTech, bør der gives to doser inden for mellem tre og fire uger.

Sådan lyder anbefalingen fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), efter at flere lande har lagt op til at vente længere tid mellem de to stik.

- Vi drøftede og kom med følgende anbefaling: to doser af vaccinen inden for 21-28 dage, siger Alejandro Cravioto, leder af WHO's strategiske rådgivningsgruppe af immuniseringseksperter (Sage), ifølge Reuters.

Den anden dosis kan dog i nogle tilfælde udskydes. Så kan flere vaccineres, lyder det fra Cravioto.

- Selv om vi er bevidste om fraværet af data om sikkerhed og effekt ved en dosis uden for de tre-fire uger, som er undersøgt i de kliniske studier, har Sage sørget for, at lande i ekstraordinære omstændigheder med begrænsede vaccineforsyninger kan udsætte den anden dosis i nogle uger, så antallet af personer, der drager fordel af den første dosis, kan maksimeres.

I sidste uge besluttede de britiske myndigheder at udsætte den anden sprøjte til 12 uger efter den første. Det kan betyde, at flere kan vaccineres hurtigt og kan give flere en vis immunitet efter kun én indsprøjtning.

Mandag var det Sundhedsstyrelsen i Danmark, der gjorde det muligt at forlænge afstanden mellem de to doser til seks uger - eller 42 dage.

Her pegede direktør Søren Brostrøm blandt andet på, at der i studiet af vaccinen indgår personer, som har fået andet stik op til 42 dage efter det første.

Derudover pegede han på, at der i indlægssedlen står, at de to doser skal gives med "mindst 21 dages mellemrum".

Sundhedsstyrelsen understreger dog, at man ikke bør vente mere end tre til fire uger, hvis man kan undgå det.

Vaccinen, der i forsøg har vist en effekt på 95 procent, er den hidtil eneste godkendte i EU. Flere kan dog være på trapperne. Onsdag vurderes en mulig kandidat fra amerikanske Moderna.

/ritzau/