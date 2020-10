WHO: Antal daglige døde i Europa er steget 40 procent på en uge

Bekymringen lige nu er, at intensivafdelinger fyldes med meget syge mennesker, advarer WHO-talskvinde.

Antallet af daglige coronarelaterede dødsfald i Europa er steget med 40 procent på en uge.

Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen (WHO) til BBC.

Talskvinde for WHO Margaret Harris fortæller, at Frankrig, Spanien, Storbritannien, Holland og Rusland står for størstedelen af smittetilfældene, der i samme periode er steget med en tredjedel.

- Bekymringen er, at intensivafdelinger på hospitaler nu begynder at blive fyldt op med meget syge mennesker, advarer hun tirsdag i BBC-programmet "World at One".

Rusland registrerede tirsdag rekordmange dødsfald på et enkelt døgn. 320 nye dødsfald bringer således det samlede antal coronarelaterede dødsfald i landet op på 26.589.

Også Italien har oplevet en kraftig stigning i antallet af døde coronapatienter med 221, der har mistet livet i løbet af de seneste 24 timer.

Og i Østrig passerede det samlede antal coronadødsfald under pandemien tirsdag 1000.

Rusland har det fjerde højeste antal smittetilfælde i verden efter USA, Indien og Brasilien.

Alene tirsdag registrerede Rusland 16.550 nye smittetilfælde, og myndighederne har nu gjort brug af mundbind obligatorisk på steder med mange mennesker.

- På tværs af den europæiske region ser vi lige nu en intens og absolut alarmerende stigning i antallet af smittetilfælde og dødsfald, siger WHO-talskvinde Margaret Harris til BBC.

Hun fortæller videre, at antallet af smittetilfælde er steget med en tredjedel sammenlignet med den foregående uge, mens antallet af daglige dødsfald er steget med "tæt på 40 procent".

- På trods af bedre styring af hospitalskapaciteten fylder hospitalerne i flere lande hurtigt op, advarer hun.

Margaret Harris siger, at effektiviteten af de nye restriktioner, der er blevet indført i en række europæiske lande, først kan analyseres om to uger på grund af "forsinkelsen".

- Vi vil se en nedbringelse i sager, men vi vil ikke se det fra den ene dag til den anden, siger hun.

Adspurgt, om den anden bølge vil være værre end den første, svarer hun:

- Vi vil se den toppe på en anden måde.

/ritzau/