WHO: Beslaglagt laboratorie i Sudan skaber risiko for biologisk fare

Der er en "høj risiko for biologisk fare" i Sudans hovedstad, Khartoum, efter at en af de stridende parter har beslaglagt et laboratorie med mæslinger- og kolera-patogener samt andre farlige materialer.

Sådan lyder det tirsdag fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) ifølge Reuters.

Patogener beskrives som de mikroorganismer, der fremkalder sygdom.

WHO's Nima Saeed Abid siger tirsdag, at teknikere ikke har fået adgang til laboratoriet National Public Health Laboratory for at sikre materialerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Dette er den største bekymring: Der er ingen adgang for laboratorieteknikere, som kan tilgå laboratoriet og sikre det biologiske materiale og de tilgængelige materialer, siger han ifølge Reuters.

Nima Saeed Abid ville ikke præcisere, hvilken af de stridende parter der havde beslaglagt laboratoriet.

Krisen i Sudan udspringer af en konflikt mellem landets væbnede styrker og den paramilitære gruppe RSF.

Der har været kampe mellem parterne siden lørdag 15. april. Primært hovedstaden Khartoum har været ramt af eksplosioner og skudvekslinger.

Flere end 459 personer er blevet dræbt, og over 4000 personer er blevet såret på grund af konflikten ifølge WHO's seneste tal.

Landets hospitaler og andre vigtige tjenester er lammet på grund af sammenstødene.

Og mange personer er efterladt strandet i deres hjem med svindende forsyninger af mad og vand.

Artiklen fortsætter under annoncen

FN's humanitære kontor (OCHA) er blevet tvunget til at skære ned på nogle af sine aktiviteter i dele af Sudan på grund af de intense kampe.

- I områder, hvor intense kampe har hæmmet vores humanitære operationer, er vi blevet tvunget til at reducere vores fodaftryk

- Men vi er forpligtet til at fortsætte med at levere for befolkningen i Sudan, siger Jens Laerke, talsmand for OCHA.

Mindst fem hjælpearbejdere er blevet dræbt, siden kampene brød ud.

De to FN-organer, der har mistet personale, Den Internationale Organisation for Migration (IOM) og Verdensfødevareprogrammet, har indstillet deres aktiviteter i landet.

/ritzau/Reuters