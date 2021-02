WHO: Branden er ikke slukket trods globalt fald i nye smittede

I begyndelsen af januar registrerede WHO fem millioner coronasmittede. I sidste uge var tallet 2,7 millioner.

Det globale antal af nye coronasmittede faldt i sidste uge til 2,7 millioner, hvilket er en halv million færre tilfælde end i den foregående uge.

Det svarer til et fald på 16 procent, oplyser Verdenssundhedsorganisationen, WHO, sent tirsdag aften.

Antallet af registrerede dødsfald blandt coronapatienter faldt også med ti procent i sidste uge til 81.000, melder WHO i sin ugentlige opgørelse, der løber fra søndag til søndag.

Nye smittetilfælde faldt med 20 procent i Afrika og i det vestlige Stillehav, 18 procent i Europa, 16 procent i USA og 13 procent i det sydøstlige Asien.

WHO's generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, siger, at antallet af nye smittetilfælde er faldet for femte uge i træk fra mere end fem millioner tilfælde på en uge i begyndelsen af januar.

- Det her viser, at simple folkesundhedsforanstaltninger fungerer, selv om vi ser nye varianter af virusser, siger Tedros.

- Det, der betyder noget, er, hvordan vi reagerer på situationen. Branden er ikke slukket, men vi har reduceret omfanget. Hvis vi holder op med at bekæmpe den, vil den komme tilbage for fuld kraft, lyder det videre.

Den nye og mere smitsomme coronavariant, der først blev opdaget i Storbritannien, er registreret i 94 lande nu, fremgår det af WHO's opgørelse.

I 47 lande har den britiske variant spredt sig i samfundet.

Coronavarianten, der først blev opdaget i Sydafrika, er blevet registreret i 46 lande, og i mindst 12 lande har den spredt sig.

/ritzau/AFP