WHO-chef lægger op til store reformer efter pandemi

- Covid-19-pandemien er langtfra ovre.

Det siger generaldirektøren for Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, som mener, at organisationen må arbejde for, at noget lignende kan ske igen.

I en tale i WHO's hovedkvarter i Genève ved den årlige generalforsamling siger Tedros Adhanom Ghebreyesus, at organisationen må "være i centrum af et globalt sundhedssystem".

Men han erkender også, at der er behov for interne reformer af WHO.

- Vi må have et stærkere og godt finansieret WHO, siger han og tilføjer:

- Der har været mange opfordringer til WHO om, at det er tid til forandring. Og der er ingen tvivl om, at der er brug for forandringer.

Tedros Adhanom Ghebreyesus er fra Etiopien, hvor han har arbejdet som embedsmand. Han er uddannet biolog og folkesundhedsforsker, og siden 2017 har han været generaldirektør for Verdenssundhedsorganisationen.

I denne uge, hvor han er vært for næsten 200 medlemslandes repræsentanter ved den årlige generalforsamling, har han fremlagt en hvidbog for WHO's fremtid.

Denne indledes med et citat af den oldgræske historiker Thukydid, som ønskede, at verden skulle tage ved lære af en voldsom pest i årene 430-426 før vor tidsregning. En tredjedel af befolkningen i og omkring Athen døde.

Knap 2500 år senere - og efter mindst 15 millioner døde under en covid-19-pandemi, agiterer WHO's leder for at sætte kræfter ind på at forebygge en gentagelse.

I hvidbogen fra WHO-chefen, som skal diskuteres i Genève i de kommende dage, er der lagt op til mere strømlinet WHO med et styrket og mere beredt centrum og hovedkvarter.

- Det farlige er, hvis vi sænker paraderne, siger han og pointerer, at pandemien stadig hærger selv om antallet af tilfælde er faldende.

- Der er stadig omkring en milliard mennesker, som ikke er vaccinerede. Mange af disse bor i fattige lande, pointerer Tedros Adhanom Ghebreyesus, der ved generalforsamlingen ventes at blive genvalgt til at lede WHO i yderligere fem år.

