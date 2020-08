WHO-chef: Måske ingen endelig kur mod coronapandemi

WHO advarer mandag om, at det måske aldrig vil lykkes at finde frem til en kur mod covid-19.

- Der er ingen mirakelkur i øjeblikket, og det er ikke sikkert, at der nogensinde bliver det, sagde WHO-chef Tedros Ghebreyesus på et videopressemøde.

Over hele verden arbejdes der intenst på at udvikle en vaccine mod coronavirusset.

/ritzau/Reuters