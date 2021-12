WHO-chef: Omikron rammer vaccinerede og tidligere smittede

Der er nu "overensstemmende beviser" for, at omikronvarianten breder sig betydeligt hurtigere end deltavarianten.

Og personer, der er vaccineret mod coronavirus eller tidligere har været syge af virusset, kan formentlig blive smittet - eller smittet endnu en gang - med omikronvarianten.

Det siger chefen i Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, mandag på en pressebriefing.

- Det er mere sandsynligt, at folk, der er vaccineret eller er kommet sig efter covid-19, kan blive smittet eller smittet igen, siger Tedros.

Han gentager sin opfordring til hele verden om at stå sammen om at bekæmpe virusset.

Det kan indebære at tage vanskelige beslutninger nu i form af tiltag og restriktioner. Men det er nødvendigt, hvis verden skal stoppe coronapandemien inden for et år, siger han.

- Vi vil alle gerne tilbringe tid sammen med venner og familie. Vi vil alle gerne tilbage til det normale, siger Tedros ifølge nyhedsbureauet AFP.

Men antallet af coronatilfælde stiger over det meste af verden.

Så det er bedre at aflyse arrangementer og fester "nu og fejre senere, end at fejre nu og sørge senere", siger han.

- 2022 skal blive det år, hvor vi gør en ende på pandemien, siger han.

Det kræver, at vi bruger alle de værktøjer vi har til rådighed, tilføjer WHO-chefen. Både mundbind, håndsprit, vacciner og afstand til andre.

Og måske vigtigst af alt kræver det, at der gives mere lige adgang for alle lande til at få vacciner.

- Hvis vi skal stoppe pandemien i det kommende år, bliver vi nødt til at stoppe uligheden, siger Tedros.

/ritzau/Reuters