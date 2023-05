WHO: Corona er ikke længere en global sundhedstrussel

Coronavirus udgør ikke længere nogen global sundhedstrussel.

Sådan lyder meldingen fredag fra Verdenssundhedsorganisationen WHO - cirka tre og et halvt år efter, at virusset brød ud.

Coronavirus - eller covid-19 - har præget verdensbilledet siden slutningen af 2019 og medført millioner af dødsfald og stribevis af nedlukninger.

- Det er med stort håb, at jeg kan erklære covid-19 for ovre som en global sundhedstrussel, siger WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han understreger, at meldingen ikke betyder, at coronavirusset er forsvundet. Det er selve sundhedstruslen, der nu erklæres for ovre.

- Den værste ting, som lande kan gøre nu, er at bruge den her nyhed som en anledning til at sænke paraderne, opløse de systemer, som de har opbygget, eller sende en besked til deres borgere om, at de ikke længere skal bekymre sig om covid-19, siger WHO-chefen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Covid-19 blev erklæret en global sundhedstrussel af WHO 30. januar 2020.

WHO siger fredag, at "mindst 20 millioner" mennesker har mistet livet som følge af coronasmitte. Det estimat er en markant opjustering af det hidtidige dødstal, der har lydt på knap syv millioner mennesker.

WHO oplyste den 5. januar 2020 om et muligt udbrud af lungebetændelse med ukendt årsag i det centrale Kina. Udbruddet havde relation til et fiskemarked i den kinesiske millionby Wuhan i Hubei-provinsen.

Den første dansker fik en positiv coronatest den 26. februar.

Den 11. marts annoncerede statsminister Mette Frederiksen (S) en stor nedlukning - heriblandt af skoler og institutioner.

Det var også 11. marts, at udbruddet af WHO blev erklæret en pandemi.

I Danmark har 8.362 coronasmittede personer ifølge Sundhedsstyrelsen mistet livet.

Det er endnu ikke lykkedes at konkludere, hvordan og hvor udbruddet første gang begyndte at sprede sig blandt mennesker.

/ritzau/