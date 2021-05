WHO: Covid-19 vaccinationer i EU sker for langsomt

Verdenssundhedsorganisationen siger, at nye og mere smitsomme varianter af det nye virus vækker bekymring.

Covid-19 vaccinationerne i Europa sker stadig for langsomt, siger WHO. Verdenssundhedsorganisationens direktør for det europæiske kontinent, Hans Kluge, siger, at nye og mere smitsomme varianter vækker bekymring.

- Vi ved for eksempel, at den indiske variant, B1617, er mere smitsom end den britiske variant, B117, som selv var mere smitsom end den forrige variant, siger Kluge til AFP.

Ifølge WHO er pandemien først ovre, når 70 procent er vaccineret.

