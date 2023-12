WHO: Det nordlige Gaza er nu reelt uden hospitaler

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, siger torsdag, at det nordlige Gaza er uden fungerende hospitaler på grund af mangel på brændstof, personale og forsyninger.

- Kun ni ud af 36 sundhedscentre fungerer delvist i hele Gaza. De ligger alle i den sydlige del af området, hedder det i en pressemeddelelse fra WHO.

- Der er reelt ikke nogen fungerede hospitaler tilbage i nord, siger Richard Peeperkorn, som er WHO's repræsentant i Gaza.

- Al-Ahli hospitalet var det sidste, som var tilbage, men det er nu også minimalt fungerende. Der er stadig patienter under behandling, men der bliver ikke taget nye patienter ind.

Peeperkorn siger, at kun skallen af hospitalet er tilbage, og at det minder om en institution for uhelbredeligt syge og døende patienter, hvor den helbredende behandling er opgivet, mens der ydes en vis lindrende hjælp med begrænsede ressourcer.

- Indtil for to dage siden var der kun det hospital, hvor sårede kunne få hjælp fra kirurger, og det var overbebyrdet med patienter, som havde brug for førstehjælp, siger han.

- Men der er nu ikke længere operationsstuer, som fungerer på grund af mangel på brændstof, medicin, el og personale - herunder kirurger og andre specialister.

/ritzau/Reuters