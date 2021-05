WHO efterspørger 12 milliarder kroner til vaccineordning

Verdenssundhedsorganisationen har iværksat ordning, der skal sikre fattige lande tilstrækkeligt med vacciner.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) efterlyser mere end 12 milliarder kroner for at sikre nok vacciner til sin globale vaccineordning, Covax.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Formålet med ordningen Covax er at forsyne lav- og mellemindkomstlande med et tilstrækkeligt antal doser mod covid-19.

De 12 milliarder kroner skal bruges på at sikre 2 milliarder doser covid-19-doser inden årets udgang.

Det var organisationens oprindelige mål.

Pengene skal være til rådighed seneste den 2 juni, hvis det skal kunne lade sig gøre, fremgår det af pressemeddelelsen.

/ritzau/