WHO-ekspert vil have øget tiltroen til coronavacciner

WHO-ekspert Kate O'Brien advarer om, at vaccineskepsis kan underminere den globale kamp mod coronapandemien.

Selv om arbejdet med at udvikle en vaccine mod coronavirus er godt på vej, så kan offentlig skepsis mod vacciner føre til, at arbejdet bliver tabt på gulvet.

Det siger Kate O'Brien, direktør for Verdenssundhedsorganisationen WHO's afdeling for vaccination og immunisering, fredag.

- Hvis en vaccine bare bliver opbevaret i en fryser, et køleskab eller på en hylde, så gør den ingenting for at hjælpe med at afkorte den her pandemi, siger hun.

Advarslen kommer, efter at det amerikanske medicinalselskab Pfizer og dets tyske partner BioNTech mandag annoncerede, at deres kommende vaccine har vist sig at være 90 procent effektiv i forhold til at forhindre folk i at blive smittet med coronavirus.

Vaccinen undergår lige nu fase 3-forsøg, hvilket involverer mere end 40.000 forsøgspersoner.

Kate O'Brien kalder resultatet "ekstremt vigtigt". Alligevel er hun meget bekymret over tegn på en voksende vaccineskepsis globalt, hvor misinformation og mistillid påvirker folks tiltro til videnskaben.

- Verden kommer ikke til at lykkes med at kontrollere pandemien med brugen af vacciner, hvis ikke folk vil lade sig vaccinere, siger hun.

Ifølge O'Brien skal verdens lande derfor gøre mere for at øge offentlighedens tiltro til vacciner.

- WHO kommer ikke til at gå på kompromis med sikkerheden eller effektiviteten af de vacciner, vi er involveret i at evaluere, siger hun.

Kate O'Brien fortæller, at WHO satser på, at en eller flere vaccinekandidater snart bliver godkendt.

Herefter er målet, at alle verdens lande skal kunne have vaccineret cirka 20 procent af deres befolkningen inden slutningen af 2021.

Det vil i store træk kunne beskytte sundhedsarbejdere og de mest udsatte dele af befolkningen, oplyser O'Brien.

Efter det kommer adgangen til vacciner i høj grad til at være afhængig af, i hvilket land man bor.

