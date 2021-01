WHO-eksperter er ankommet til Wuhan for at granske coronavirus

Efter forsinkelser og kritik af Kina er viruseksperter fra WHO omsider ankommet til Wuhan.

Et hold af internationale viruseksperter fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er torsdag ankommet til den kinesiske storby Wuhan for at undersøge coronavirussets oprindelse.

Det oplyser kinesisk stats-tv torsdag morgen dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

De ti eksperter, hvoraf en er dansker, ankom til Wuhan med et fly fra Singapore og forventes nu at gå i 14 dages karantæne.

Ekspertholdet skulle oprindeligt være ankommet tidligere på måneden, men er blevet forsinket af en langsommelig visumgodkendelse fra Kina.

WHO's generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, udtrykte i sidste uge stor skuffelse over, at eksperterne ikke som planlagt havde fået grønt lys til indrejse.

Nogle af deltagerne havde allerede påbegyndt deres rejse, da WHO modtog besked om, at Kina ikke havde sørget for de nødvendige indrejsetilladelser.

/ritzau/