WHO-eksperter skal til Kina efter nytår for at studere corona

Eksperter skal til Wuhan for at undersøge coronaens oprindelse. Men ikke under Kinas supervision, siger WHO.

Et hold eksperter fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) rejser til Kina kort efter nytår for at finde ud af mere om, hvordan coronavirusset opstod.

Det meddeler WHO's krisechef, Michael Ryan, på en pressebriefing fredag.

Organisationen har i månedsvis arbejdet på at få en international mission til Kina.

Ryan siger, at han forventer, at eksperterne vil rejse til Kina i første uge af januar. Og han forventer også, at de skal tilbringe den første tid i karantæne.

- Det bliver vi selvfølgelig nødt til. Som altid må vi følge regler for risikostyring ved ankomst og i Kina, siger han.

I løbet af et år har coronavirus krævet næsten 1,7 millioner mennesker livet på verdensplan. Mere end 75 millioner er bekræftet smittet.

Virusset blev opdaget i storbyen Wuhan i Kina for knap et år siden. Det menes at have spredt sig fra et madmarked i byen, hvor der blev solgt levende dyr.

Eksperterne er stadig ikke sikre på, præcis hvor virusset kom fra, og hvordan det første gang blev overført fra dyr til mennesker.

Oprindeligt troede forskerne, at denne overførsel var sket på markedet i Wuhan.

Men nu mener eksperterne, at markedet muligvis ikke var det sted, hvor virusset opstod. Det var snarere et sted, hvor det på en måde blev forstærket.

WHO har i månedsvis arbejdet på at få lov at sende ti internationale eksperter til Kina. Blandt dem er epidemiologer og eksperter i dyrs sygdomme.

En af dem er danske Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusepidemier og infektioner ved Københavns Universitet og forskningschef ved Nordsjællands Hospital.

I juli sendte WHO et hold til Kina for at indlede forarbejdet til undersøgelsen. Men det har indtil videre været uklart, hvornår det større timandshold kunne komme af sted.

Michael Ryan understreger, at de eksperter, der rejser til Kina kort efter nytår, ikke arbejder under kinesisk supervision. De arbejder sammen med kinesiske kolleger, men operer som i alle andre lande.

/ritzau/