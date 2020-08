WHO: Europa kan klare pandemien uden fuld nedlukning

- Vi kan håndtere virusset og holde økonomien og uddannelsessystemerne i gang, siger WHO's europachef.

Verdenssundhedsorganisationen WHO siger, at Europa kan bekæmpe coronapandemien uden en fuld nedlukning.

- Myndighederne er bedre forberedt og har lært mere. Vi har meget målrettede værn mod smitteudbredelse, siger lederen af WHO's europæiske afdeling, Hans Kluge.

- Vi kan håndtere virusset og holde økonomien og uddannelsessystemerne i gang, siger Kluge med henvisning til, at landene er langt bedre rustede til at få nye smitteudbrud under kontrol.

Han advarer dog mod at undervurdere den nye smittebølge, som breder sig.

- Virusset er hensynsløst, og det bliver nu igen udbredt mere og mere i Europa, siger han.

I den første uge af august blev 40.000 flere mennesker smittet end i den første uge af juni, viser opgørelser fra WHO.

- Der registreres for øjeblikket 26.000 nye smittetilfælde dagligt, siger verdenssundhedsorganisationen.

- Men vi er ikke der, hvor vi var i februar. Vi kan håndtere smittesituationen anderledes nu end dengang, hvor covid-19 først indtraf.

Ud over god håndhygiejne og afstand fremhæver WHO, at sporings- og testprogrammer er de mest effektive tiltag mod smitte.

Kluge pointerer, at unge ligesom alle andre må bidrage til at få stoppet smitten.

- Sygdommen er mest livsfarlig for ældre, men unge kan stadig blive meget alvorligt påvirket af den, siger han.

Ifølge Kluge er årsagen til den udbredte smittestigning i Europa, at der bliver holdt mindre afstand.

WHO's Europa-region omfatter 55 lande, hvor der indtil nu i alt er registeret op mod fire millioner smittetilfælde og 215.000 coronarelaterede dødsfald.

Frankrig registrerede torsdag 4771 nye smittetilfælde, hvilket var 1000 flere tilfælde end døgnet før, oplyser sundhedsmyndighederne i Paris.

Det er første gang siden maj, at der registreres over 4000 nye tilfælde på et døgn i Frankrig.

