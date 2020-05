WHO: Forhastet genåbning kan hurtigt ende i lukning

Lande bør eksempelvis have sporingssystemer på plads, når de begynder at genåbne, råder WHO.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) advarer verdens lande mod at forhaste en genåbning af deres samfund.

Landene bør udvise "ekstrem forsigtighed" og vil ellers risikere en hurtig stigning i smittetallene.

Sådan lyder det fra generaldirektør for WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Blandt andet anbefaler han landene at have tiltag på plads, der kan kontrollere smittespredningen.

Det gælder for eksempel sporingssystemer og karantæneregler.

- Risikoen for at må lukke samfundet igen er meget reel, hvis landene ikke håndterer overgangen med stor forsigtighed og i faser, siger Ghebreyesus ved en virtuel briefing i Genève onsdag.

WHO-epidemiologen Maria Van Kerkhove støtter op om budskabet og hans bekymring vedrørende virusset, som ifølge Johns Hopkins University har ført til mindst 263.000 dødsfald og over 3,7 millioner bekræftede smittetilfælde på verdensplan.

- Hvis restriktionerne løftes for hurtigt, kan virusset på ny begynde at sprede sig, siger hun.

