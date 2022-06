Trods meldinger om fremskridt fra Nordkorea vurderer WHO, at landets coronaudbrud bliver værre og ikke bedre.

WHO forudser en forværring af Nordkoreas coronaudbrud

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har ingen adgang til oplysninger om det igangværende udbrud af coronavirus i det isolerede Nordkorea.

Organisationen vurderer dog, at krisen i landet forværres trods det nordkoreanske styres rapporter om "fremskridt".

Det siger WHO's direktør for nødsituationer, Michael Ryan.

Nordkorea, der meldte om sit første coronatilfælde nogensinde den 12. maj i år, oplyste i sidste uge, at udbruddet var bragt under kontrol. Samtidig berettede statslige medier om et faldende antal smittetilfælde.

WHO-direktør Michael Ryan sætter dog spørgsmålstegn ved de påstande.

- Vi går ud fra, at situationen bliver værre og ikke bedre, siger han til journalister onsdag.

Han anerkender samtidig, at det hemmelighedsfulde, autoritære styre i Nordkorea har givet særdeles begrænset information om coronaudbruddet.

- Lige nu er vi ikke i stand til at foretage en fyldestgørende risikovurdering af situationen i landet, siger han.

Michael Ryan siger videre, at det er "meget svært at give verden en ordentlig analyse, når vi ikke har adgang til de nødvendige data".

Samtidig oplyser WHO's covid-19-chef, Maria Van Kerkhove, at der indtil videre er registreret mere end tre millioner formodede tilfælde af coronavirus i Nordkorea.

Det er på trods af, at de officielle kanaler i det isolerede land kun nævner tilfælde af "feber".

Ifølge statistikbanken Worldometer bor der knap 26 millioner mennesker i Nordkorea.

Torsdag morgen lokal tid rapporterer det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA om cirka 96.000 "febertilfælde" i løbet af de seneste 24 timer. Dermed er der registreret i alt 3,8 millioner "tilfælde af feber" og 69 dødsfald siden slutningen af april.

Det er tredje dag i træk, at Nordkorea melder om under 100.000 daglige febertilfælde. I midten af maj lå antallet af daglige tilfælde på cirka 390.000, skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Selv om Nordkorea har et af de værste sundhedssystemer i verden, rapporterer KCNA torsdag, at mere end 95 procent af febertilfældene er kommet sig.

Nordkorea har desuden afvist tilbud om coronavacciner fra WHO og har ikke vaccineret nogen af sine indbyggere.

/ritzau/AFP