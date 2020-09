WHO frygter to millioner coronadøde før udbredt vaccine

985.000 er døde med covid-19 globalt. Det tal er nok mere end fordoblet, før pandemien er ovre, vurderer WHO.

Det er "meget sandsynligt", at over to millioner personer smittet med coronavirus er døde, før en vaccine er klar til udbredt brug.

Sådan lyder meldingen fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) fredag.

Det er over en fordobling i forhold til det aktuelle antal døde med coronavirus, der ifølge Johns Hopkins University er registreret på verdensplan.

Og det er sandsynligt, at tallet bliver endnu højere end to millioner uden en fælles indsats mod coronapandemien.

Det siger Mike Ryan, krisechef hos WHO, ved en orientering fredag.

- Medmindre vi gør alt, så er tallene I taler om (to millioner døde, red.) ikke bare tænkeligt, men desværre meget sandsynligt, siger Mike Ryan.

Hans udtalelser kommer, samtidig med at verden nærmer sig en markant milepæl i coronavirussets relativt korte levetid.

Med 984.278 bekræftet døde med coronavirus på verdensplan er det et spørgsmål om tid, før en million coronadøde er rundet. Virusset blev opdaget i Wuhan, Kina, i slutningen af sidste år.

/ritzau/Reuters