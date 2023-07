WHO: Global opvarmning kan få denguefeber til at nærme sig rekord

Stigende temperaturer som følge af global opvarmning kan få antallet af smittede med denguefeber til at nærme sig ny rekord i år.

Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen (WHO) fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Denguefeber overføres til mennesker gennem myg. De varmere temperaturer forventes at få de virusbærende myg til at formere sig hurtigere, og virusset til at udvikle sig hurtigere i insekterne, oplyser WHO.

I 2019 blev der registreret 5,2 millioner tilfælde af denguefeber. Det er det højeste antal, der er registreret smittet med virusset hidtil.

WHO vurderer, at over fire millioner mennesker vil blive konstateret smittet med denguefeber i år.

Hvor mange, der bliver smittet, afhænger dog i høj grad af, hvordan den asiatiske monsoon-sæson udvikler sig, lyder det.

I januar advarede WHO om, at denguefeber er den tropesygdom, der spreder sig hurtigst, og at den udgør en "pandemisk trussel".

Denguefeber er mest almindeligt i tropiske og subtropiske områder i Asien, Afrika og Syd- og Mellemamerika. Det skriver Statens Serum Institut på sin hjemmeside.

Det er på verdensplan den hyppigst myggeoverførte virussygdom blandt mennesker. Sygdommen findes dog ikke i Danmark, skriver SSI.

Antallet af registrerede tilfælde af denguefeber er ottedoblet fra 2000 til 2022. Sidste år blev 4,2 millioner mennesker konstateret smittet med sygdommen.

