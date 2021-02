WHO godkender global udrulning af AstraZeneca-vaccine

Med godkendelse af AstraZeneca-vaccine er der forøget håb om at kunne få corona under kontrol, siger WHO-chef.

Coronavaccinen fra AstraZeneca bliver nu tilgængelig over hele verden.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har mandag givet en såkaldt nødgodkendelse til, at den kan tages i brug gennem vaccinesamarbejdet Covax.

Det åbner op for, at millioner af doser kan sendes til udviklingslande.

Langt de fleste vacciner er hidtil blevet sendt til rigere lande. Men Covax-samarbejdet har netop til formål at sikre, at vaccinerne også fordeles til de fattigere lande.

- I dag har vi endnu mere grund til at håbe på at kunne få covid-19-pandemien under kontrol, siger WHO's chef, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Vi har nu alle brikkerne på plads til en hurtig distribution af vacciner. Men vi skal stadig øge produktionen, siger han.

Vaccinen fra AstraZeneca, der er udarbejdet i samarbejde med Oxford Universitet, udgør størsteparten af de doser, der er indregnet i Covax-programmet.

Fa slutningen af februar er det planen, at WHO vil begynde at sende mere end 330 millioner doser af denne vaccine ud til udviklingslande.

Den er nemmere at opbevare og at transportere end visse af de andre vacciner.

I december godkendte WHO vaccinen fra Pfizer og BioNTech. Men den skal opbevares ved meget kolde temperaturer, hvilket kan blive en udfordring i mange udviklingslande.

Langt de fleste af de over 172 millioner doser, der indtil videre er blevet brugt til at vaccinere mennesker rundt om i verden, er gået til verdens rige lande.

For nogle dage siden kom et WHO-udvalg med sine anbefalinger om at godkende AstraZeneca-vaccinen.

Udvalget tilføjer, at denne vaccine også kan benyttes i lande, hvor den såkaldte sydafrikanske variant af virusset er udbredt.

Sydafrika har ellers selv forsøgt at bytte sine AstraZeneca-vacciner med andre lande, fordi landet frygter, at netop den vaccine ikke er så effektiv over for den lokale variant af virus.

/ritzau/Reuters