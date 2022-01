WHO: Halvdelen af europæerne bliver smittet med omikron

Over 50 procent af befolkningen i Europa kan vente at være smittet med omikron inden for seks til otte uger.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, siger, at over halvdelen af europæerne kan vente at blive smittet med omikron inden for seks til otte uger.

I Europa blev over syv millioner nye smittetilfælde registreret i den første uge af 2022, hvilket er mere end en fordobling inden for en periode på to uger, siger WHO's leder for Europa, Hans Kluge.

- Med denne smitteudbredelse forudsiger Institute for Health Metrics and Evaluation, over 50 procent af befolkningen i regionen vil være inficeret med omikron inden for seks til otte uger, siger Kluge ved et digitalt pressemøde i København tirsdag.

Kluge, der holdt sit første digitale pressemøde i 2022 tirsdag, siger, at lande, som endnu ikke er ramt af en omikronbølge, stadig har mulighed for at dæmme op for varianten med vaccinationer, boosterstik og ved at prioritere vaccinationer til sårbare personer og til ansatte i sundhedssektoren.

Han pointerer også, at det er vigtigt, at skoler er åbne i så vid udstrækning som muligt.

Omikron er den dominerende virusvariant i en række lande, herunder Danmark, hvor spredningen sker meget hurtigere, end det har været tilfældet med tidligere virusvarianter.

Kluge understreger, at der er meget, der endnu er uvist omkring Omikron.

Undtagelsen er, at det efterhånden står klart, at varianten spreder sig med enorm hast.

Omikronvarianten blev identificeret i november, men den er allerede fundet i 50 af de 53 lande, der hører under WHO Europa - heriblandt lande i Centralasien.

Alene omfanget af smittede med omikron vil føre til flere indlæggelser og forstyrrelser i driften af sundhedssystemerne og andre kritiske dele af samfundene, har Kluge fastslået tidligere.

Ifølge WHO har 26 af de europæiske lande rapporteret, at over en procent af deres befolkninger smittes med covid-19 hver uge.

/ritzau/AFP