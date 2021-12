WHO har ikke fået nogen meldinger om døde med Omikron

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har endnu ikke fået nogen meldinger om dødsfald efter smitte med coronavarianten Omikron.

Det siger WHO-talsmand Christian Lindmeier fredag.

Varianten, der første gang blev registreret i det sydlige Afrika, har spredt sig til en lang række lande - herunder Danmark.

- Når flere lande begynder at teste folk og lede efter Omikron-varianten, så vil vi også finde flere tilfælde, få mere information og, forhåbentlig ikke, men muligvis også dødsfald, siger Christian Lindmeier.

Selv om WHO ikke har fået besked om dødsfald efter Omikron-smitte, så kan det ikke udelukkes, at det har fundet sted.

Der er stor forskel på, hvor effektive testsystemer de forskellige lande har. Der er også forskel på, hvor effektivt landene analyserer coronavarianter.

WHO's chefforsker, indiske Soumya Swaminathan, siger fredag, at det tyder på, at Omikron er en meget smitsom udgave af coronavirus.

Det er dog endnu for tidligt at sige, hvor farlig den reelt er, tilføjer hun.

- Hvor bekymrede skal vi være? Vi skal være forberedte og påpasselige, men vi skal ikke gå i panik, for vi står i en anden situation end for et år siden, siger chefforskeren med henvisning til den igangværende vaccineudrulning.

- Vi bliver nødt til at afvente lidt. Lad os håbe, at den giver mildere symptomer, men det er for tidligt at konkludere for meget om varianten.

Den dominerende coronavariant globalt er fortsat Delta.

Ifølge det globale videnskabsnetværk GISAID har 99,8 procent af de positive coronaprøver de seneste 60 dage været med Delta-varianten.

- Omikron er på vej frem, og der kommer måske et tidspunkt, hvor den tager over som den dominerende variant. Men lige nu er den dominerende variant helt klart Delta, siger WHO-talsmand Christian Lindmeier.

/ritzau/AFP