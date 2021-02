WHO-hold besøger omdiskuteret laboratorie i Wuhan

Eksperter fra Verdenssundhedsorganisationen er i Kina for at undersøge coronavirussets oprindelse.

En gruppe viruseksperter fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, besøger onsdag et laboratorie i den kinesiske by Wuhan.

Eksperterne er på mission for at granske coronavirussets oprindelse.

De ankom kørende gennem en tyk morgentåge til laboratoriet, der er stærkt bevogtet.

- Jeg ser frem til en meget produktiv dag, hvor vi skal møde nøglefolkene og stille alle de vigtige spørgsmål, siger lederen af WHO-holdet, Peter Ben Embarek, forud for besøget.

Laboratoriet har været centrum for en række konspirationsteorier, der hævder, at lækage fra stedet forårsagede byens første coronavirusudbrud i slutningen af 2019.

De fleste forskere har afvist denne hypotese. Men nogle spekulerer fortsat i, om virusset, der første gang blev opdaget på et marked i Wuhan, kunne være kommet ud fra laboratoriet gennem en smittet medarbejder.

Nogle forskere har opfordret Kina til at frigive detaljer om alle coronavirusprøver, der er undersøgt i laboratoriet. Det skulle gøre det muligt at se, hvilke der mest ligner det virus, der forårsager covid-19-sygdommen.

WHO-holdet skal efter planen være i Kina i fem til seks uger. De skal undervejs samarbejde med både WHO's egne eksperter og kinesiske kolleger for at finde frem til virussets oprindelse.

På holdet er danskeren Thea Kølsen Fischer. Hun er forskningschef på Nordsjællands Hospital og tilknyttet Københavns Universitet som ekspert i virusepidemier.

Det er anden gang under pandemien, at WHO sender et hold af eksperter til Kina. Et hold undersøgte sidste år myndighedernes reaktion på virusset snarere end dets oprindelse.

I juli sendte WHO desuden et hold til Kina for at indlede forarbejdet til undersøgelsen.

Virusset blev opdaget i storbyen Wuhan i Kina for cirka et år siden. Det menes at have spredt sig fra et madmarked i byen, hvor der blev solgt levende dyr.

Eksperter er stadig ikke sikre på, præcis hvor virusset kom fra, og hvordan det første gang blev overført fra dyr til mennesker.

/ritzau/Reuters