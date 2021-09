WHO: Hundredvis af afghanske sundhedsfaciliteter må snart lukke

Der er umiddelbar risiko for, at hundredvis af sundhedsfaciliteter må lukke i Afghanistan.

Sådan lyder det mandag fra Rick Brennan, som er regional krisedirektør for Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Udmeldingen kommer i et interview med nyhedsbureauet Reuters.

Problemerne skyldes, ifølge Brennan, at vestlige donorer er forhindret i at forhandle med det nye Taliban-styre.

Omkring 90 procent af 2300 sundhedsfaciliteter over hele landet kan være i fare for at måtte lukke midlertidigt allerede denne uge, lyder det.

- Vi kommer til at skulle sætte aktiviteterne på pause i en stor andel af dem (sundhedsfaciliteterne). Ifølge nogle estimater kan op mod 90 procent stoppe med at fungere senere denne uge, og det kan føre til stigninger i sygdomme og dødsfald, siger han.

Sundhedsfaciliteter kan være alt fra mindre klinikker til hospitaler. Det uddybes ikke, hvad de 2300 sundhedsfaciliteter mere konkret dækker over.

Brennan siger, at vestlige donorer er underlagt regler, som forhindrer dem i at samarbejde med Taliban. Han går dog ikke i yderligere detaljer.

WHO forsøger at gøre noget ved de umiddelbare problemer, fortæller. han.

Blandt andet prøver organisationen at skaffe udstyr og finansiering til 500 af sundhedscentrene.

Den arbejder også sammen med Qatar om at få medicinske sendinger ind i Afghanistan med fly.

/ritzau/Reuters