WHO kritiserer lande for at hamstre mulige coronavacciner

Ingen er sikre, før alle er sikre, siger WHO-chef, der opfordrer lande til at tænke mindre på sig selv.

WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sender tirsdag en opsang til lande, som tænker for meget på sig selv under coronapandemien.

For mange lande sætter egne interesser over andre landes, når de forsøger at sikre leveringer af mulige coronavacciner.

Og det gør pandemien værre, lyder det fra Tedros Adhanom Ghebreyesus tirsdag under en online briefing.

- At handle strategisk og globalt er faktisk i alle landes nationale interesse. Ingen er sikre, før alle er sikre, siger WHO-chefen.

Han opfordrer alle lande til at stoppe "vaccinenationalisme".

WHO-chefen har sendt et brev til alle medlemmer af WHO, hvor han opfordrer dem til at deltage i en multilateral vaccineindsats.

/ritzau/Reuters