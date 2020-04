WHO: Kun en ny vaccine kan bremse virusspredning fuldt ud

Udvikling af en effektiv vaccine er nødvendig for fuldt ud at standse smitteoverførsel, siger WHO's chef.

Der er behov for en sikker og virkningsfuld vaccine for helt at stoppe spredning af Covid-19, der er navnet på den sygdom, som det nye coronavirus kan forårsage.

Det siger generaldirektøren for Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ifølge AFP.

- Vores globale forbundethed betyder, at risikoen for en tilbagevenden og genopblussen af Covid-19 vil vare ved, siger han mandag i en briefing om pandemien.

- I sidste ende er udvikling af en sikker og effektiv vaccine nødvendig for fuldt ud at standse smitteoverførsel, siger WHO's leder.

Ifølge WHO er det nye coronavirus langt mere dødeligt end svineinfluenza, også kaldet H1N1, der i 2009 udløste en global pandemi.

- Vi ved, at Covid-19 spreder sig hurtigt, og vi ved, at det er dødeligt. Ti gange mere end influenzapandemien i 2009, siger Tedros Adhanom Ghebreyesus

Virusudbruddet, der begyndte i slutningen af 2019 i Kina, har betydet, at normale samfundsaktiviteter i store dele af verden er lukket ned. Der er globalt registreret over 115.000 coronarelaterede dødsfald.

Forskningsafdelingerne hos flere medicinalfirmaer arbejder på at undersøge eksisterende lægemidler for at se, om de kan have en virkning, mens andre tester nye lægemidler, der allerede er i den kliniske undersøgelsesfase, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet kan der gå mindst et år, før en sikker og effektiv vaccine mod Covid-19 er udviklet.

/ritzau/