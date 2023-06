WHO-medarbejder dræbt ved angreb på hotel i Somalia

En medarbejder hos Verdenssundhedsorganisationen (WHO) blev dræbt under et angreb på et hotel i Somalias hovedstad, Mogadishu, fredag aften.

Det oplyser organisationens generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, på det sociale medie Twitter søndag.

- Mine dybeste kondolencer til deres (de dræbtes, red.) familier og til alle, som har mistet en nærtstående.

Generaldirektøren skriver desuden, at "vi fordømmer alle angreb på civile og humanitære arbejdere."

Fredagens angreb fandt sted på The Pearl Beach Hotel i Mogadishu.

Det blev indledt lidt før klokken 20 lokal tid. Angrebet blev afsluttet omkring klokken to natten til lørdag.

I alt blev seks civile dræbt, mens ti personer blev såret. Det har politiet i Mogadishu oplyst ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/