WHO melder om rekordhøj stigning i daglige smittetilfælde

Verden over er der blevet registreret 183.020 nye coronatilfælde de seneste 24 timer, hvilket er rekordhøjt.

Det seneste døgn har der været en rekordhøj stigning i antallet af nye coronatilfælde verden over.

Det melder Verdenssundhedsorganisationen, WHO, sent søndag aften.

Således er antallet af nye smittetilfælde steget med 183.020 i løbet af de seneste 24 timer, hvilket er den største stigning siden coronavirussets begyndelse.

Ifølge WHO står Brasilien for flest nye smittetilfælde det seneste døgn med 54.771 efterfulgt af USA med 36.617 og Indien med over 15.400.

Ifølge sundhedseksperter kan den store stigning både ses som et resultat af hyppigere test og større spredning af virusset.

Globalt er der blevet registreret over 8,9 millioner smittetilfælde og 465.896 dødsfald, viser tal fra Johns Hopkins University.

Ifølge WHO blev 4743 dødsfald registreret søndag, hvor mere end to tredjedele af dem blev registreret i Syd- og Nordamerika.

Den tidligere rekord lød på 181.232 smittetilfælde og blev registreret 18. juni.

/ritzau/Reuters