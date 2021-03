WHO nødgodkender coronavaccine fra Johnson & Johnson

WHO's beslutning om at nødgodkende vaccine gør det muligt for lande i hele verden hurtigt at tage den i brug.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har fredag udstedt en nødgodkendelse af vaccinen mod coronavirus fra Johnson Johnson.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Nyheden kommer, efter at vaccinen, der kun kræver et stik, torsdag blev godkendt af EU-Kommissionen til brug i EU-landene, så snart de har modtaget den.

WHO's godkendelse baner vejen for, at lande over hele verden hurtigt kan komme i gang med at importere og distribuere vaccinen.

- Ethvert nyt, sikkert og effektivt værktøj mod covid-19 er et skridt tættere på at kontrollere pandemien, siger WHO's generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, i en meddelelse.

/ritzau/