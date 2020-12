WHO nødgodkender coronavaccine fra Pfizer og Biontech

WHO's beslutning om at nødgodkende vaccine gør det muligt for Unicef at levere vacciner til lande i nød.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har udstedt en nødgodkendelse af vaccinen mod coronavirus fra selskaberne Pfizer og BioNTech.

Det er første gang, at WHO har godkendt en vaccine mod covid-19, siden coronavirusset blev opdaget for et år siden, oplyser organisationen i en erklæring nytårsaften.

Vaccinen fra Pfizer og BioNTech er allerede i brug i en række lande, herunder EU, Storbritannien og USA. Danmark begyndte at bruge vaccinen søndag.

WHO's godkendelse baner vejen for lande over hele verden hurtigt kan komme i gang med at importere og distribuere vaccinen.

- Dette er et meget positivt skridt i retning af at sikre global adgang til covid-19-vacciner, siger Mariangela Simao, der leder WHO's arbejde for at sikre adgang til vacciner.

- Men jeg vil understrege behovet for en endnu større global indsats for at sikre nok vaccineforsyninger, så vi kan prioritere befolkninger overalt, tilføjer hun.

WHO's beslutning om at godkende vaccinen tl nødbrug gør det muligt for blandt andet FN-organisationen Unicef at levere vacciner til lande, der har brug for det.

/ritzau/