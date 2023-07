WHO: Populært sødestof i sodavand er muligvis kræftfremkaldende

Det kunstige sødestof aspartam, der blandt andet bruges i flere sukkerfri sodavand, er muligvis kræftfremkaldende.

Sådan lyder det fredag fra to organisationer, der er forbundet til Verdenssundhedsorganisation, WHO.

Stoffet er dog sikkert at indtage i de mængder, der allerede er aftalt retningslinjer om.

Mad- og drikkevareindustrien betragter resultaterne af den nylige undersøgelse som bevis på, at aspartam er sikkert at indtage.

Artiklen fortsætter under annoncen

Aspartam er en af verdens mest populære kunstige sødestoffer, som bliver brugt i alt fra Coca-Colas light-sodavand til tyggegummi.

Undersøgelserne, der er foretaget af to ekspertpaneler, kaster ikke nyt lys på, hvor meget aspartam man skal indtage, for at det er en risiko.

Anbefalingen er derfor fortsat på under 40 milligram per kilo om dagen.

Det betyder, at en person, der vejer mellem 60-70 kilo, skal indtage over 9-14 dåser sodavand om dagen for at overstige grænsen.

WHO's chef for ernæring, Francesco Branca, har på en pressekonference prøvet at hjælpe forbrugere med at forstå resultaterne af den nye undersøgelse.

- Hvis forbrugere skal beslutte, hvorvidt de skal indtage cola med sødestoffer eller med sukker, så mener jeg, at en tredje mulighed bør tages i betragtning - nemlig at drikke vand i stedet, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Adskillige videnskabsfolk, der ikke har deltaget i undersøgelsen, betegner beviserne for, at aspartam muligvis er kræftfremkaldende, som svage.

- Vores resultater indikerer ikke, at indtagelse i ny og næ er en risiko for de fleste forbrugere, siger Branca.

Han uddyber, at WHO ikke opfordrer virksomheder til at fjerne aspartam fra deres produkter, men at der i stedet bør udvises mådeholdenhed.

Tidligere i år lød det fra WHO, at der ikke er bevis for, at kunstige sødestoffer hjælper med vægttab. Det modsiges af industrien.

/ritzau/Reuters