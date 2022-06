Det er en skam, at abekopper først får opmærksomhed, nu hvor den spreder sig uden for Afrika, mener WHO.

WHO registrerer over 1000 tilfælde af abekopper uden for Afrika

Der er i alt blevet indrapporteret over 1000 tilfælde af abekopper til Verdenssundhedsorganisationen, WHO, i det nuværende udbrud uden for Afrika.

Det oplyser WHO under et pressemøde i Genève onsdag.

I alt har 29 lande meldt om smittede i det nuværende udbrud, som begyndte i maj. Ingen af landene har indrapporteret dødsfald.

Sygdommen har været kendt i Afrika i mange år. Men den ses kun meget sjældent i Europa.

Alene i år har der i Afrika været mistanke om over 1400 tilfælde af abekopper, og der har været 66 dødsfald.

Det siger WHO-generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, som bemærker, at der først med de europæiske tilfælde er kommet opmærksomhed omkring sygdommen.

- Det er en kedelig afspejling af den verden, vi lever i, at det internationale samfund først nu retter sin opmærksomhed mod abekopper, fordi den optræder i højindkomstlande, siger han.

Der er fortsat risiko for, at abekopper etablerer sig i flere af de lande, hvor den ikke normalt spreder sig, forklarer WHO-direktøren. Men det kan stadig undgås ved hjælp af forebyggelse, påpeger han.

WHO anbefaler, at smittede går i selvisolation i hjemmet.

I Danmark anbefaler Sundhedsstyrelsen, at har man symptomer på abekopper, så bør man gå i isolation og undgå seksuel og tæt fysisk kontakt med andre personer.

Rosamund Lewis, som er WHO's tekniske chef for indsatsen mod abekopper, forklarer, at sygdommen hovedsageligt spreder sig ved tæt kontakt mellem mennesker.

Hun tilføjer dog, at det endnu ikke vides, i hvilket omfang spredning via aerosoler (små luftbårne partikler, red.) er en faktor.

I Danmark har der været tre tilfælde af abekopper ifølge Statens Serum Institut. Alle havde rejst, forud for at de blev syge.

Abekopper er en virussygdom, der blandt andet kan give feber og udslæt med hvide blærer.

Sygdommen varer normalt to til fire uger og går i de fleste tilfælde over af sig selv. Langt de fleste patienter forventes at komme sig helt.

/ritzau/Reuters