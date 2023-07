WHO sender ny malariavaccine til 12 afrikanske lande

Omkring 18 millioner doser af den første malariavaccine vil blive leveret til 12 afrikanske lande inden 2025, oplyste verdenssundhedsorganisationen (WHO), Unicef og vaccinealliancen Gavi tidligere på ugen.

- Malaria er fortsat en af Afrikas dødeligste sygdomme, der dræber næsten en halv million børn på under fem år hvert år, sagde WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus på et pressemøde.

I 2021 skete 96 procent af verdens malariadødsfald i Afrika.

Vaccinen, Mosquirix, er udviklet af den britiske medicingigant GSK. Den er allerede blevet givet til mere end 1,7 millioner børn i tre afrikanske lande, Ghana, Kenya og Malawi, som en del af et pilotprogram.

- Den har vist sig at være sikker og effektiv og resulterer i en betydelig reduktion i alvorlig malaria og et fald i dødsfald blandt børn, siger Tedros.

Næsten 30 lande har sagt, at de ønsker at modtage doser af den nye vaccine.

De tre lande, der var en del af pilotprogrammet, fortsætter med at modtage doser. Derudover vil ni andre lande også modtage vaccinen.

Det er Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Den Demokratiske Republik Congo, Liberia, Niger, Sierra Leone og Uganda.

De første doser ventes at komme i sidste kvartal af 2023 og blive taget i brug i starten af 2024.

WHO-chefen siger, at endnu en malariavaccine med navnet R21/Matrix-M, der er udviklet af Oxford Universitet, er i gang med at blive vurderet til såkaldt pre-kvalifikation af WHO.

Den proces skal sikre, at sundhedsprodukter, der gives til lavindkomstlande er sikre og effektive.

- Det er virkelig vigtigt at huske, at et barn dør af malaria næsten hvert minut. Vacciner er endnu et værktøj i værktøjskassen for at bekæmpe den alvorlige sygdom og de dødsfald, der sker, siger Kate O'Brien, der er direktør for WHO's afdeling for immunisering og vacciner.

WHO, Unicef og Gavi forventer, at der vil være brug for mellem 40 og 60 millioner malariavacciner om året i 2026. I 2030 ventes det tal at stige til mellem 80 og 100 millioner.

Sygdommen malaria, som overføres til mennesker ved bid af en særlig type af myg, dræbte 619.000 mennesker på verdensplan i 2021 ifølge de seneste tal fra WHO.

/ritzau/AFP