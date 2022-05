WHO ser ikke behov for massevaccination mod abekopper

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mener ikke, at der er behov for massevaccination mod abekopper, efter at sygdommen er begyndt at sprede sig uden for Afrika.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

God hygiejne og sikker seksuel adfærd skal i stedet kontrollere spredningen af sygdommen, siger Richard Pebody, der leder WHO Europas afdeling for højrisikopatogener.

Han siger også, at der findes et relativt begrænset antal vacciner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mandag er det første tilfælde af abekopper fundet i Danmark hos en mand, der har været på rejse i Spanien.

Statens Serum Institut (SSI) oplyser mandag, at der er bekræftet abekopper hos 83 personer i Europa. 23 af dem er fundet i Spanien. Ifølge SSI har manden, der er testet positiv i Danmark, været på Gran Canaria.

Smitteopsporing og isolation er ifølge Richard Pebody de foranstaltninger, der kan kontrollere spredningen af abekopper. Han fastslår også, at det ikke er et virus, der spreder sig let, og at det indtil videre ikke har givet alvorlig sygdom.

- Vi er ikke i en situation, hvor vi skal have udbredt vaccination af befolkninger, siger han, siger han til Reuters.

Det er endnu uvist, hvad der driver smitten med abekopper i disse uger. Forskere prøver at finde kilden til de nye tilfælde, mens de også prøver at finde ud af, om der er noget ved virusset, der har ændret sig.

Der er dog ifølge en topleder i FN ikke tegn på, at virusset er muteret.

De fleste af tilfældene af abekopper er fundet hos mænd, der har sex med mænd. Ifølge Europæisk Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) tyder det på, at smitte med virusset sker ved intimt samvær.

Mediet NBC News skriver, at man er i færd med at undersøge, om tilfælde af abekopper i Spanien har forbindelse til et Gay Pride-arrangement, der blev holdt på De Kanariske Øer.

FN-agenturet Unaids, der koordinerer bekæmpelsen af hiv og aids, advarer ifølge nyhedsbureauet AFP mod homofobi og racisme i dækningen af smitteudbruddet af abekopper.

For selv om de fleste tilfælde af abekopper hidtil er set hos mænd, der har sex med mænd, understreget Unaids, at alle kan blive ramt af sygdommen.

/ritzau/