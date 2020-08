WHO: Smittespredningen er aftagende i store dele af verden

Tal fra WHO viser ifølge The Guardian, at coronapandemien er på tilbagegang i store dele af verden.

Smittespredningen og dødeligheden er ved at aftage i en stor del af verdens regioner. Det viser tal fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, skriver The Guardian natten til onsdag dansk tid.

Ifølge mediet viser tal fra WHO, at antallet af smittede og døde især er på tilbagegang i de hårdt ramte lande i Syd- og Nordamerika.

Til gengæld går det endnu ikke den rigtige vej i det sydøstlige Asien og i det østlige Middelhavsområde.

I Afrika siger WHO's regionale direktør, Matshidiso Moet, ifølge The Guardian, at antallet af smittetilfælde er faldende, efter at kontinentet har overstået, "hvad der så ud til at være en top".

I Sydafrika, der er kontinentets hårdest ramte land, advarer sundhedsminister Zweli Mkhize alligevel om at fejre resultatet for tidligt.

- Vores største bekymring er, om det her var den første bølge, og om der kan være en ny på vej, siger han og henviser til udviklingen i Spanien, der den seneste tid har oplevet nye smitteudbrud.

Coronapandemien har ifølge Johns Hopkins University indtil videre kostet 815.797 mennesker livet, mens mere end 23,8 millioner er blevet smittede.

/ritzau/