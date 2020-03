WHO: Test hver eneste mistænkte tilfælde af coronavirus

Der er for meget fokus på at få folk til at holde afstand og for lidt på at teste for virus, siger WHO-chef.

Generaldirektøren i Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, bønfalder regeringer om at teste flere mistænkte coronatilfælde.

- Den mest effektive måde at forebygge infektioner og redde liv på er at bryde smittekæderne. Og for at gøre det må man teste og isolere.

- Vi kan ikke stoppe denne pandemi, hvis vi ikke ved, hvem der er smittet. Vi har et simpelt budskab til alle lande: test, test, test. Test alle mistænkte tilfælde, lyder det fra WHO-chefen på organisationens daglige pressemøde.

- Man kan ikke bekæmpe en ildebrand med bind for øjnene, tilføjer han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Udmeldingen fra WHO-chefen står umiddelbart i kontrast til, hvad vi gør i Danmark. Her har myndighederne ændret strategi, så det nu kun er de mest alvorlige sygdomstilfælde, hvor der testes for coronasmitte.

Tedros Adhanom Ghebreyesus opfordrer samtidig alle verdens lande til fortsat at forsøge at inddæmme smitten. Det har vist resultater i Kina, Sydkorea og Singapore, som var nogle af de lande, der blev ramt af krisen først.

I Kina opdagede man det første tilfælde af coronavirus i december. Men nu er der samlet set meldt om flere smittetilfælde og dødsfald i resten af verden.

I alt er der registreret tilfælde af coronavirus i 155 lande og territorier verden over. Knap 175.000 mennesker er blevet smittet, og af dem er 6705 døde af Covid-19, som sygdommen hedder.

Det viser en opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University mandag aften.

Tedros Adhanom Ghebreyesus betegner den igangværende pandemi som "vor tids definerende sundhedskrise".

- Kriser som denne har det med at få det bedste og værste frem i menneskene, tilføjer han.

Men han siger også, at han generelt er opmuntret over den respons, der kommer fra regeringer rundt i verden. Ikke kun i form af finansiering, men også den fælles vilje til at gøre en indsats mod smitten.

- Jeg er blevet meget opmuntret i den seneste uges tid af den solide grad af solidaritet, jeg ser, siger WHO-chefen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/