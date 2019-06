WHO: Tre tilfælde af ebola bekræftet i Uganda

En femårig dreng er død af ebola-virus, og to andre personer er testet positive.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, oplyser, at mindst tre tilfælde af ebola er bekræftet i Uganda.

Det sker, efter at en femårig dreng er død efter smitte af virusset.

- En ung patient døde tirsdag. To andre personer er testet positive. I alt har vi derfor tre bekræftede tilfælde, siger WHO i en erklæring med henvisning til Ugandas sundhedsminister.

De to andre syge er i familie med den døde dreng.

Myndighederne i Uganda siger, at en kvinde med baggrund i DRCongo, som er gift med en ugander, havde besøgt DRCongo med sin søn og fire andre familiemedlemmer. Hun skulle tage sig af sin far, som senere døde af ebola.

Familien er nu i isolation. Derudover er otte personer, som har været i kontakt med familien, blevet sporet og vil blive isoleret.

Udbruddet har ifølge WHO spredt sig over grænsen til Uganda fra DRCongo.

Det er de første kendte tilfælde, hvor sygdommen har spredt sig fra DRCongo til Uganda.

I DRCongo er der registreret over 2000 tilfælde af den ekstremt farlige og ekstremt smitsomme sygdom. Over 1300 er døde af sygdommen i landet.

Hele Østafrika har været i forhøjet alarmberedskab siden udbruddet i DRCongo.

WHO siger, at Uganda har sørget for vaccinationer af næsten 4700 læger, sygeplejersker og ansatte i sundhedssektoren med ny forsøgsmedicin, som måske kan beskytte dem mod virusset.

Udbruddet i DRCongo er det 10. i landet, siden sygdommen blev identificeret i 1976.

En epidemi ramte Liberia, Guinea og Sierra Leone mellem 2014 og 2016, hvor over 11.300 mennesker døde.

Ebola overføres fra vilde dyr til mennesker og overføres fra menneske til menneske via inficerede kropsvæsker såsom blod, spyt og sæd.

