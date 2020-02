WHO: Vaccine mod coronavirus er måske klar om halvandet år

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har givet coronavirus det officielle navn Covid-19.

En vaccine mod det potentielt dødelige coronavirus, der har kostet over 1000 mennesker livet, kan måske være klar om 18 måneder.

Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen (WHO) tirsdag.

WHO siger samtidig, at virusset er blevet tildelt et officielt navn.

Navnet er Covid-19, siger WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO-chefen forklarer ved et pressemøde i Genève, at "co" står for "corona", "vi" står for "virus", og "d" står for "disease" ("sygdom", red.).

Han siger også, at der er en "realistisk chance" for at få stoppe virusudbruddet, der har sit epicenter i Kina.

/ritzau/Reuters