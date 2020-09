WHO venter først omfattende vaccinebrug næste sommer

Sid ikke og vent på covid-19-vaccine. Den er blot endnu et middel i redskabskassen, siger WHO.

En talskvinde for Verdenssundhedsorganisationen, WHO, siger, at en vaccine mod covid-19 ikke ventes at blive anvendt til omfattende vaccinationer, før midten af næste år.

- Vi venter ikke at se udbredte vaccinationer før midten af næste år, siger talskvinden, Margaret Harris, til journalister i Genève.

- Fase 3 må nødvendigvis tage længere tid, fordi vi er nødt til at undersøge, præcist hvor beskyttende vaccinen er, og vi må undersøge, hvor sikker den er, siger talskvinden.

Fase 3 er normalt sidste udviklingstrin for medicinalprodukter, inden de kan blive godkendt til brug i den brede befolkning. I denne fase udføres der test på tusindvis af forsøgspersoner.

- Sid ikke og vent på en covid-19-vaccine. Den er blot endnu et middel i redskabskassen, siger WHO-talskvinden.

Hun understreger samtidig, at en vaccine er et globalt gode, som alle dele af verden skal have forsyninger af.

Margaret Harris siger samtidig, at døren er åben til det globale vaccineinitiativ Covax, der delvist er funderet i WHO. Målet med projektet er at fremskynde udviklingen af en vaccine mod coronavirus og sørge for, at en vaccine bliver ligeligt fordelt mellem verdens lande.

- Vi ønsker at se alle data fra alle forskellige covid-19-vacciner, så vi kan få en klar idé om, hvilke der beskytter.

De russiske sundhedsmyndigheder sagde i denne uge, at de vil begynde at vaccinere mod coronavirus i stort omfang i november.

Det oplyste sundhedsminister Mikhail Murasjko mandag.

Vaccinen vil i første omgang blive tilbudt til sundhedspersonale og lærere, og den skal være frivillig.

Ifølge russiske medier er 40.000 frivillige forsøgspersoner i gang med at teste vaccinen.

Vaccinen er udviklet af et statsligt laboratorie. Den blev først testet på laboratoriets egne ansatte og på soldater.

Rusland har godkendt covid-19-vaccinen i denne måned efter mindre end to måneders test af den.

