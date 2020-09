Drenge ned til 10 år omskæres i Østafrika, hvor WHO og Unaids har et mål om, at 90 procent af alle mænd under 29 år skal omskæres inden næste år i lande med høj grad af hiv-smitte. Omskæring begrænser hiv-smitte, men de etiske regler overtrædes for at nå målet, siger kritikere