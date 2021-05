WHO dropper landenavne i omtale af coronavarianter

For at undgå stigmatisering af bestemte lande vil WHO undgå at henvise til varianter med landenavne.

Den britiske, sydafrikanske og brasilianske coronavariant er alle blevet faste elementer i coronadebatten.

Men det skal være fortid, hvis det står til Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

WHO opfordrer nemlig fremover medier, myndigheder og andre aktører til at henvise til coronavarianter med bogstaver fra det græske alfabet som led i et nyt system til navngivning.

Det oplyser organisationen mandag.

Formålet er at undgå at stigmatisere bestemte lande.

Systemet skal bruges til varianter, som følges med særlig interesse. Nogle varianter har for eksempel øget smitsomhed eller dødelighed.

Med det nye system vil varianten B117, som er kendt som den britiske variant, få navnet Alfa.

B1351, der først blev opdaget i Sydafrika, bliver til Beta, mens den brasilianske P1-variant bliver til Gamma.

- De skal ikke udskifte eksisterende videnskabelige navne, men være en hjælp til den offentlige debat, siger ledende epidemiolog hos WHO Maria Van Kerkhove.

Den indiske variant er opdelt i undergrupper. Her bliver B16172 til Delta, mens B16171 får navnet Kappa.

I videnskabelige kredse vil man dog fortsat henvise til for eksempel B16172, da navnet indeholder information om virussets mutationer, oplyser WHO.

- Mens de har deres fordele, kan de videnskabelige navne være svære at sige og huske, og derfor sker der fejl, når der refereres til dem, siger Maria Van Kerkhove.

- Som følge heraf opkalder folk ofte varianterne efter det sted, hvor de er blevet opdaget, og det er stigmatiserende og diskriminerende.

Emnet har allerede skabt politisk debat.

USA's tidligere præsident Donald Trump henviste gentagne gange til coronavirus som "kinavirusset".

Flere grupper i USA har fået meldinger om, at antallet af hadforbrydelser mod asiatiske amerikanere er steget under pandemien og henviser blandt andet til debattonen.

Det græske alfabet indeholder 24 bogstaver, og varianterne Epsilon, Zeta, Eta, Theta og Iota følges allerede med særlig interesse.

Det vides ikke, hvad WHO vil gøre, hvis man løber tør for bogstaver.

/ritzau/AFP