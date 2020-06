WHO vil nøje studere nyt farligt virus blandt grise i Kina

Det er vigtigt, at der bliver samarbejdet internationalt om fund af virus i dyrepopulationer, siger WHO.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, vil "meget omhyggeligt studere" kinesiske undersøgelser af en ny type virus med potentiale til at blive en pandemi. Det siger en talsmand for FN-organet tirsdag.

- Det nyfundne virus understreger, hvor vigtigt det er at opretholde overvågningen af influenza under Covid-19-pandemien, siger WHO's talsmand, Christian Lindmeier, under et pressemøde i Genève.

- Det er vigtigt, at der bliver samarbejdet internationalt om fund af virus og deres udvikling i dyrepopulationer, siger han.

Ifølge kinesiske forskere fra Nottingham University i Storbritannien er virusset fundet i grise, men det kan sprede sig og har allerede spredt sig til mennesker, rapporterer BBC.

BCC beretter, at den nye influenza minder om den svineinfluenza, der blev spredt globalt i 2009.

Forskerne er bekymrede for, at virusset kan mutere. Og da det er nyt, forventer forskerne ikke, at mennesker er immune over for det.

Før den aktuelle coronapandemi var det seneste virus, der udviklede sig til en pandemi, svineinfluenzaen. Den brød ud i Mexico i 2009, men var mindre dødelig end først antaget, da flere ældre borgere var immune over for den.

Den nye type virus, som har navnet G4 EA H1N1, ligner svineinfluenzaen, siger en af de kinesiske forskere, Kin-Chow Chang.

Han siger, at forskerne allerede har fundet bevis på smitte med det nye virus blandt mennesker, der har arbejdet på slagterier i Kina.

Det er endnu ikke bevist, om virusset kan smitte fra menneske til menneske, sig forskerne bag studiet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Coronavirusset brød ud i Kina i byen Wuhan i december 2019. Siden da er der registreret over en halv million dødsfald blandt coronapatienter over hele verden.

Derudover er der registreret over ti millioner smittetilfælde på verdensplan.

