WikiLeaks' Julian Assange skal udleveres til USA

Julian Assange risikerer en meget lang fængselsstraf for at sende USA-papirer om krig i Irak ud via WikiLeaks.

USA har fredag vundet en sag ved en appeldomstol i London om udlevering af WikiLeaks' stifter, Julian Assange, til USA.

Det skriver Reuters.

I USA er han tiltalt for brud på landets spionagelovgivning og for at hacke regeringens computere. Han risikerer mange år i fængsel, hvis han dømmes skyldig.

En lavere domstol i London blokerede i januar for udvisningen af Assange. Det skete med den begrundelse, at han i det barske fængselssystem i USA kunne være i fare for at tage sit eget liv.

Men jurister fra den amerikanske regering mente ikke, at dommeren havde lagt nok vægt på andre vidneudsagn om Assanges mentale tilstand.

De forsøgte også at overbevise domstolen om, at han ikke ville blive holdt i stram isolation i et topsikret amerikansk fængsel.

USA har 18 tiltaler mod Assange, der vil kunne give ham adskillige årtier i fængsel, hvis han kendes skyldig i USA's retssystem.

Sagen handler om et meget stort læk af fortrolige dokumenter i 2010 om USA's krigsførelse i Irak og Afghanistan.

Dokumenterne blev lækket af den amerikanske soldat Bradley Manning og lagt ud på WikiLeaks' tjeneste.

Julian Assange søgte i 2013 tilflugt på Ecuadors ambassade i London. 11. april 2019 blev han med magt hevet ud af ambassaden af britisk politi og anholdt.

/ritzau/