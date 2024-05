WikiLeaks-stifter får lov til at anke afgørelse om udlevering

WikiLeaks-stifteren Julian Assange får lov til at anke afgørelsen om udlevering til USA.

Det har to dommere i High Court i London ifølge flere nyhedsbureauer mandag meddelt.

Her skulle den britiske Højesteret komme med sin endelige afgørelse om, hvorvidt Assange kan blive udleveret til USA.

Julian Assange er i USA tiltalt for en række forhold vedrørende WikiLeaks' offentliggørelse af hundredtusindvis af klassificerede dokumenter i 2010.

Artiklen fortsætter under annoncen

Amerikanske anklagere ønsker at hive den australskfødte mand i retten for 18 forhold, hvor næsten alle hører under landets spionagelov.

WikiLeaks udgav i 2010 hundredtusindvis af klassificerede amerikanske militærdokumenter, der omhandlede USA's krige i Irak og Afghanistan.

Fra amerikansk side mener man, at Assange med sine handlinger har skadet den nationale sikkerhed og sat agenters liv i fare.

Assange har siden 2019 siddet fængslet i London og kæmpet imod truslen om udlevering til USA.

Hvis dommerne var gået imod ham, stod han ifølge sin advokat til at blive sendt med et fly over Atlanten inden for 24 timer.

Dommerne ved High Court var ikke overbeviste af USA's forsikringer om, at Assange ikke risikerer dødsstraf, hvis han kendes skyldig ved en amerikansk domstol.

Nyheden blev mødt af jubel og sang fra hundredvis af Assange-tilhængere, der havde taget opstilling ved retten i London.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hovedpersonen selv var ikke til stede ved retsmødet grundet dårligt helbred.

Han har nægtet at have gjort noget forkert og kaldt sagen imod ham for politisk forfølgelse.

I april sagde USA's præsident, Joe Biden, at man overvejer Australiens anmodning am at droppe anklagerne mod Assange.

Det er endnu uvist, hvor lang tid det vil tage at behandle ankesagen.

Men Assanges advokat, Edward Fitzgerald, siger ifølge Reuters, at der "kan gå måneder".

/ritzau/Reuters