WikiLeaks-stifter får lov til at anke dom om udlevering til USA

WikiLeaks-grundlægger Julian Assange har i London fået tilladelse til at anke en afgørelse om, at han kan udleveres til USA.

Tilladelsen blev givet mandag. Assange indleverede dagen før jul en anmodning om at få ret til at appellere afgørelsen fra en domstol i London tidligere i december til Storbritanniens højesteret.

USA anklager den australskfødte, 50-årige Julian Assange for 18 forhold vedrørende WikiLeaks' offentliggørelse af hemmelige amerikanske dokumenter.

Ifølge amerikanske myndigheder har offentliggørelsen af de mange blandt andet militære optegnelser bragt menneskeliv i fare.

Den 10. december rykkede Assange et skridt nærmere at blive tiltalt i en straffesag, da USA vandt en sag ved en appeldomstol i London om udlevering af ham.

I USA er Assange tiltalt for brud på landets spionagelovgivning og for at hacke regeringens computere. Han risikerer mange år i fængsel, hvis han dømmes skyldig.

Appeldomstolens dommere oplyste i december, at de er tilfredse med de forsikringer, som USA har givet om, hvilken behandling Assange vil få under sin fængsling.

Blandt andet et løfte om, at han ikke vil blive indsat i et topsikret fængsel i delstaten Colorado. Og at han vil blive sendt hjem til Australien for at afsone, hvis han kendes skyldig ved amerikanske domstole.

Hele sagen handler om et omfattende læk af fortrolige dokumenter i 2010 om USA's krigsførelse i Irak og Afghanistan.

Dokumenterne blev lækket af den amerikanske soldat Bradley Manning og lagt ud på WikiLeaks' tjeneste.

Julian Assange søgte i 2013 tilflugt på Ecuadors ambassade i London. I april 2019 blev han med magt tvunget ud af ambassaden af britisk politi og anholdt.

/ritzau/Reuters